Comín (Junts) demana desplegar "tots els seus recursos" per a l'oficialitat del català

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha qualificat de prioritat absoluta l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE) i ha instat el Govern central a desplegar "tots els seus recursos diplomàtics" per aconseguir-la.

"Hem de normalitzar una situació anòmala, que només el català, el basc i el gallec no siguin oficials", ha defensat aquest divendres en una roda de premsa a Brussel·les al costat dels candidats Aleix Sarri i Gorka Knörr, informa el partit en un comunicat.

Comín també ha afirmat que l'oficialitat del català a les institucions europees és "un dels reptes més importants del català" en l'actualitat.

"EL CATALÀ DONA OPORTUNITATS"

Per la seva banda, el número 3 de la candidatura i director de campanya, Aleix Sarri, ha considerat una anomalia que el català no sigui oficial encara "quan hi ha 11 llengües, que són menys parlades, que sí que tenen aquest estatus".

"Fer el català oficial és donar incentius perquè les persones que arriben a Catalunya aprenguin la nostra llengua i vegin que el català dona oportunitats no només a Catalunya, sinó també a nivell europeu", ha argumentat.

Knörr també ha demanat al Govern "un últim esforç" per aconseguir la unanimitat en el Consell Europeu per oficialitzar el català.