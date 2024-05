Comín demana al Govern central que deixi la seva "doble vara" i reconegui Kosovo

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha demanat al Govern d'Espanya que deixi la seva "doble vara" i la "hipocresia" després d'anunciar que el dimarts 28 de maig reconeixerà Palestina com a estat i que també reconegui Kosovo com a estat, com fa la gran part dels països membres de la Unió Europea.

"El Govern espanyol que no sigui tan hipòcrita, perquè abans hauria d'haver reconegut, per exemple, Kosovo, ja que és un dels pocs governs de la Unió Europea que no el reconeix", ha expressat el dirigent de Junts en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, preguntat sobre si dona suport al reconeixement de l'Estat palestí, com farà aquest dimarts Espanya.

Comín també ha instat l'executiu de Pedro Sánchez a que, per ser coherent, defensi el dret d'autodeterminació del Sàhara Occidental. En la seva opinió, "no es pot tolerar aquesta doble vara descomunal" del govern del PSOE, que dona suport al reconeixement de Palestina i "en canvi en el cas de Kosovo o del Sàhara" no.

Kosovo es va declarar unilateralment independent de Sèrbia el 2008 i des d'aleshores cap govern espanyol l'ha reconegut com a estat en un esforç per evitar que serveixi de precedent per als moviments independentistes interns d'Espanya. No obstant això, Espanya sempre ha rebutjat qualsevol comparació del cas de Kosovo amb el de Catalunya o el País Basc.

VAN ARRENCAR L'AMNISTIA AL PSOE

Després de compartir el desig d'obtenir almenys tres diputats en els comicis europeus del 9 de juny, el candidat de Junts al Parlament Europeu ha defensat que l'amnistia pactada amb el PSOE és "plenament constitucional" i que, en tot cas, la que té "algun problema de legalitat" és la del 1977, perquè va amnistiar "crims del franquisme".

"Aquella en tot cas és la que té algun problema de legalitat, la que s'aprovarà el dia 30, ja els asseguro que és plenament constitucional, i vaja, els fets ho demostraran", ha afegit, per congratular-se després d'haver arrencat la mesura de gràcia "com un queixal" als socialistes.