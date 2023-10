Comín (Junts) demana una amnistia que passi el filtre del TC: "Ha de tenir moltes garanties"

Veu "expectatives que culminin" les negociacions amb el PSOE

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller i eurodiputat de Junts Toni Comín ha defensat aquest dimarts la necessitat de garantir la constitucionalitat d'una llei d'amnistia perquè passi el filtre del Tribunal Constitucional (TC).

"La constitucionalitat de la llei és un element rellevant d'aquest acord. Ha de tenir moltes garanties perquè passi el filtre del TC, per no dir totes", ha reclamat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Tot això després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar que recorrerà davant el TC contra la llei d'amnistia si s'aprova en considerar-la incompatible amb l'ordenament jurídic espanyol.

"UNA GRAN VICTÒRIA"

Per Comín, una llei d'amnistia seria "una gran victòria política de l'independentisme", malgrat afegir que no vol dir que n'hi hagi prou per donar suport a la investidura del president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

"Quan l'Espanya neofranquista embogeix amb l'amnistia, això és incompatible amb considerar que l'amnistia és una rendició o un gol en pròpia porta", ha sostingut en referir-se a les crítiques de l'expresident del Govern central Felipe González i altres exdirigents del PSOE.

SOBRE SUMAR

En espera que Sumar presenti aquest dimarts la seva proposta d'amnistia, Comín ha agraït el paper que està tenint el partit de Yolanda Díaz i el "gest de confiança" de compartir-ne abans el contingut amb Junts i el PSOE.

Malgrat constatar que el marge de variació d'una llei d'amnistia és limitat, creu que és una proposta "plena d'elements útils", tot i que no ha volgut avançar què recull el text, tampoc si inclourà la possibilitat d'amnistiar els policies que van actuar en l'1-O.

EXPECTATIVES

Preguntat sobre si s'està més lluny o prop de la investidura, ha apel·lat a la prudència però "sempre que es negocia i es manté la negociació i les converses és perquè hi ha expectatives que culminin".

"Si no tinguéssim un grau de confiança suficient sobre la possibilitat que les converses acabin en un acord no les estaríem mantenint", ha explicat.

També ha defensat que, en cas que hi hagi acord amb el PSOE, s'ha de donar a Junts el mateix tracte que a la resta de formacions: "El PSOE s'equivocarà molt si en les formes donés un tracte diferent al que donarà a altres formacions. Es cuidaran molt de ser acurats en tots els detalls formals i no tan formals".

CONSELL DE LA REPÚBLICA

Sobre què faran si en la consulta del Consell de la República (CdRep) sobre si han de promoure el bloqueig de la investidura de Sánchez tira endavant, ha apuntat que els responsables de la negociació són els partits i no l'entitat.

"Ja farem la pedagogia necessària perquè seria millor que en la consulta s'aprovés que s'ha de continuar negociant", ha destacat.