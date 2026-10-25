Comín (Junts) creua la frontera a peu en el seu retorn de Brussel·les

GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
GIRONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín ha creuat caminant aquest diumenge la frontera entre França i Espanya, recorrent a peu el trajecte entre Cerbère (França) i Portbou (Girona) i escenificant així la seva tornada de Brussel·les després de 9 anys.
Ho ha fet després que el Tribunal Suprem confirmés l'aplicació de l'amnistia al propi Comín, a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i a l'exconseller Lluís Puig.
Ha dit que ha volgut fer aquesta entrada a Catalunya per Portbou en "un cant a l'amistat i un cant a la llibertat".
Comín va recollir aquest dijous en la Junta Electoral Central (JEC) a Madrid la seva credencial com a eurodiputat després de prometre la Constitució per imperatiu legal i "per fidelitat al poble de Catalunya i al mandat de l'1 d'octubre" de 2017.
Va explicar en una carta enviada al seu entorn que pretenia creuar la frontera a peu i convidava als seus coneguts a acompanyar-li: "Aquella trista línia administrativa que divideix el país i que m'impedia tornar lliure a casa", recollia la carta.