Publicat 25/10/2026 15:06

Comín (Junts) creua la frontera a peu en el seu retorn de Brussel·les

L'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín
GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

GIRONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín ha creuat caminant aquest diumenge la frontera entre França i Espanya, recorrent a peu el trajecte entre Cerbère (França) i Portbou (Girona) i escenificant així la seva tornada de Brussel·les després de 9 anys.

Ho ha fet després que el Tribunal Suprem confirmés l'aplicació de l'amnistia al propi Comín, a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i a l'exconseller Lluís Puig.

Ha dit que ha volgut fer aquesta entrada a Catalunya per Portbou en "un cant a l'amistat i un cant a la llibertat".

Comín va recollir aquest dijous en la Junta Electoral Central (JEC) a Madrid la seva credencial com a eurodiputat després de prometre la Constitució per imperatiu legal i "per fidelitat al poble de Catalunya i al mandat de l'1 d'octubre" de 2017.

Va explicar en una carta enviada al seu entorn que pretenia creuar la frontera a peu i convidava als seus coneguts a acompanyar-li: "Aquella trista línia administrativa que divideix el país i que m'impedia tornar lliure a casa", recollia la carta.

Contador

Contingut patrocinat