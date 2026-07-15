Comín (Junts) creu que tot fa pensar que la sentència del TJUE sobre l'amnistia "ha d'anar bé"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de la Generalitat i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha afirmat que tot fa pensar que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de dijous sobre la compatibilitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea (UE) "ha d'anar bé".
En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dimecres, ha dit que cal ser prudents però que no veu "com el tribunal es podria desmarcar del raonament que va fer l'advocat general el novembre passat", en el qual descartava que la llei suposi una autoamnistia, que col·lisioni amb la legislació de la UE i que afecti interessos financers de la UE.
Ha assegurat: "Fins i tot l'advocat de la Comissió Europea, que és un senyor, per dir-ho així, infiltrat del PP, i que ens vol tot el mal del món" va estar d'acord que no hi havia una afectació en els interessos financers de la UE.
Comín ha assegurat que el magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, "es va inventar dues excuses" per no aplicar l'amnistia, una, diu, sobre si en la malversació hi havia enriquiment personal i, l'altra, sobre si afectava els interessos financers de la UE.
"Això de demà només té a veure amb la qüestió dels interessos financers. Perquè demà, sobre el tema de la malversació, el tribunal no en dirà res perquè no forma part d'aquest cas", ha explicat.
Ha apuntat que si la sentència del TJUE és favorable per als líders del procés tombaran a Llarena "una de les excuses", però allò que fa referència a la malversació, afirma, forma part del recurs que ha de resoldre el Tribunal Constitucional.
INVESTIGACIÓ INTERNA PER ASSETJAMENT
Preguntat per si Junts ha reactivat la investigació interna per les acusacions de suposat assetjament sexual i psicològic a un exassessor seu al Parlament Europeu, tal com va publicar dimarts el diari 'Ara', ha dit que el procés està "sotmès a un principi de confidencialitat" i que no en pot explicar res.
"Qui hagi fet aquesta filtració s'ha saltat aquesta confidencialitat", i ha negat els fets dels quals se l'acusa i ha dit que la seva innocència és perfectament demostrable.