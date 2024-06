Comín (Junts) creu que ERC i la CUP haurien d'anar junts a una possible repetició electoral

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha afirmat que para ERC i la CUP el millor és enfrontar-se a una possible repetició electoral a Catalunya en una "llista conjunta", ja que anar per separat els pot afeblir més, en les seves paraules.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts al 'Nació' recollida per Europa Press en preguntar-li per la possibilitat de concórrer en una llista unitària, un fet que assegura que li agradaria molt i que creu que seria el "segon millor escenari" per a l'independentisme després d'una investidura del candidat de Junts, Carles Puigdemont.

En aquest sentit, ha sostingut que la unitat és un instrument, no una finalitat, de cara a assolir la independència: "El 'procés' avançarà molt més si hi ha unitat que si no hi ha. Per tant, volem la unitat no per si mateixa, sinó per posar-la al servei d'un objectiu: que el 'procés' recuperi velocitat de creuer".

Respecte al possible suport de Junts davant d'una eventual moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, ha optat per no posicionar-se: "No em correspon a mi contestar això. És molt prematur fins i tot fer-se preguntes com aquesta".

I respecte a l'oficialitat del català a Europa, ha admès que "serà menys ràpida" del que voldrien, si bé ha afirmat que tindran tota la paciència necessària i faran tota la pressió necessària perquè culminar-la al més aviat possible.