Comín (Junts) creu que un bon resultat reforça a Puigdemont, el "líder" de l'independentisme

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha sostingut que un bon resultat del seu partit als comicis del pròxim 9 de juny reforçarà la possible investidura del seu candidat a la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui veu com a "líder" de l'independentisme.

"Un bon resultat de Junts reforça els objectius polítics de Junts, que és la investidura del president Puigdemont com a president de la Generalitat", ha afirmat en una entrevista d'aquest dimecres a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press.

En preguntar-li per si Puigdemont deixarà la política si no és investit com a líder de la Generalitat, ho ha descartat: "La idea del president és només estar en un càrrec institucional si és el de president. No vol dir que es retiri de la política".

A més, ha defensat la seva postura apuntant que, en aquests moments, l'independentisme "només té un líder", ja que després del resultat d'ERC i la CUP en les eleccions catalanes, el lideratge d'aquestes dues formacions està per definir-se.

"Per tant, ara mateix hi ha un líder en l'independentisme, és Carles Puigdemont", ha insistit Comín, que ha defensat que l'expresident ha de seguir amb el seu lideratge, el qual pot exercir de moltes maneres, encara que sigui fora d'un càrrec institucional.