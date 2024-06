Comín (Junts) sobre la citació de Begoña Gómez: "Sánchez ha descobert el lawfare ara"

Avisa ERC que investir Illa suposarà "desnacionalitzar" Catalunya



BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha lamentat aquest dimecres que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi "descobert el lawfare ara amb la seva dona" després de la citació de Begoña Gómez com a investigada.

"No sé si és lawfare o no. El que sí sé és que Sánchez ha descobert el lawfare ara amb la seva dona. És força indignant perquè nosaltres (l'independentisme) sí que hem estat víctimes del lawfare durant 7 anys", ha sostingut en una roda de premsa organitzada per l'agència ACN a Elna (França).

Segons Comín, Sánchez ha estat "còmplice per acció o per omissió" de l'actuació de l'Estat amb l'independentisme, en assegurar que ha callat i mirat cap a una altra banda.

Sobre la segona carta del president del Govern central, ha ironitzat que a Junts estan admirats per la seva deriva literària, però li ha receptat "menys cartes i més reformes" com la de la llei mordassa o la del sistema d'elecció del Consell General del Poder Judicial.

També ha reiterat que no tenen clar si s'adheriran a cap grup després de les eleccions, en haver estat no adscrits en aquest mandat, i que la clau serà veure quines posicions defensen en qüestions com la internacionalització de la causa catalana i la defensa del dret a l'autodeterminació.

EFECTE DOBLE VOLTA

Per Comín, els resultats de les europees tenen un efecte de doble volta respecte a les catalanes, per la qual cosa considera que si Junts aconsegueix un bon resultat estarà més a prop la possibilitat de la "restitució" de Carles Puigdemont en la presidència de la Generalitat.

La restitució de Puigdemont, ha afegit Comín, també permetria reafirmar el que s'ha fet amb la llei d'amnistia i "reforçar" la negociació oberta amb el PSOE a Suïssa.

"El fet que Puigdemont exerceixi de president donaria un potencial addicional a les negociacions de Suïssa", ha apuntat el candidat de Junts a les europees, en assegurar que l'estabilitat de la legislatura espanyola estarà més garantida si avancen aquests contactes.

Així, ha recalcat que està "íntimament vinculada l'estabilitat de la legislatura espanyola amb l'avenç de les negociacions a Suïssa".

A CATALUNYA

A més de defensar que la legitimitat de Puigdemont d'aspirar a la presidència de la Generalitat no depèn dels resultats de les europees, ha avisat aquest dimecres ERC que investir el primer secretari del PSC, Salvador Illa, suposarà "desnacionalitzar" Catalunya.

"Des de l'independentisme s'obrirà la porta a un president que està destinat a deconstruir el Govern i desnacionalitzar Catalunya?", ha preguntat Comín, que ha qüestionat que el PSC sigui un partit d'esquerres.

De fet, ha esgrimit que en alguns assumptes és una formació "clarament conservadora", per la qual cosa ha avisat de les conseqüències per als republicans si facilitessin la investidura d'Illa, a més de vaticinar que els socialistes practicaran la geometria variable si governen.

"Un partit independentista està disposat a assumir el cost polític d'un mandat de desconstrucció?", ha insistit a preguntar, després d'acusar Illa de no haver fet res --literalment-- per millorar el sistema de finançament de Catalunya, en matèria d'infraestructures i llengua, entre altres qüestions.