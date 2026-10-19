Comín (Junts) avança el seu retorn i es presentarà aquest dijous a Madrid

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, avançarà el seu retorn de Bèlgica i viatjarà aquest dijous 22 d'octubre a Madrid per presentar-se a la Junta Electoral Central (JEC), que el va citar per a l'acte de jurament o promesa d'acatament de la Constitució.
"El dia 22 aniré a Madrid. De la mateixa manera que durant l'exili he hagut d'anar de vegades a París, Roma o Amsterdam. I això no posa fi al meu exili. El meu exili s'acaba el dia 25, dia que torno al meu país.
No s'acaba el dia que jo entro, puntualment, a l'Estat espanyol", ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Comín ha anunciat que preveia tornar de Brussel·les el dissabte 24 d'octubre i passar la frontera a peu, però finalment això tindrà lloc el diumenge 25.