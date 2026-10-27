Comín assistirà presencialment a la reunió bianual d'exconsellers de Salut

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de Salut i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, assistirà presencialment a la reunió que es convoca cada 6 mesos per part de la consellera de Salut, Olga Pané, amb tots els exconsellers de Salut i que se celebra aquest dimarts.
Ho han informat fonts de la Conselleria a Europa Press, que expliquen que des de l'inici de la legislatura es convoca de manera regular dues reunions anuals amb els anteriors consellers "per mantenir-los informats de l'evolució de les polítiques de salut de primera mà".
Les reunions es convoquen presencialment i telemàticament i, davant la tornada a Catalunya de Comín aquest diumenge, s'espera que el postconvergent hi vagi en persona després d'assistir telemàticament a les reunions prèvies.