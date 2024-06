Comín (Junts) assegura que avalaran el vot de Puig i Puigdemont al Parlament: "Efectivament"

Creu que Illa hauria de ser el més interessat a sacrificar els seus interessos "en nom de l'estabilitat del Govern central"

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha donat per fet que comptabilitzaran el vot dels tres diputats que són fora d'Espanya, Carles Puigdemont i Lluís Puig (Junts) i Ruben Wagensberg (ERC) --en el seu cas de baixa mèdica-- en la constitució del Parlament de dilluns, malgrat la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que ha anul·lat el seu vot telemàtic.

"Efectivament, és així", ha assegurat en una entrevista a Europa Press en preguntar-li si el representant que tenen a la Mesa d'Edat, que haurà de decidir sobre les peticions de vot telemàtic i delegat, avalarà els seus vots.

La Mesa d'Edat estarà conformada pel diputat de més edat, assistit pels dos més joves en qualitat de secretaris, per la qual cosa es preveu que Agustí Colomines (Junts), de 66 anys, en sigui el president i Júlia Calvet (Vox), de 23, i Mar Besses (ERC), de 25, les secretàries.

Per Comín, la decisió de la seva formació és el que correspon fer d'acord amb el que van decidir els ciutadans en les eleccions catalanes del 12 de maig: "Aquí votarà tothom que hagi de votar i la Mesa d'Edat acceptarà aquests vots".

"Els números em diuen que sí que hi haurà una mesa independentista. Després el TC ja decidirà el que convingui, però mentrestant s'haurà votat i la Mesa d'Edat haurà acceptat els vots", ha afegit.

Després de defensar que volen una mesa independentista, ha confiat que els republicans també ho desitgen, i ha apuntat: "Si els partits independentistes voten els candidats independentistes i la Mesa d'Edat els accepta, quedarà constituïda aquesta mesa amb majoria independentista. I d'això es tracta, tret que es configuri una majoria alternativa que només seria possible si els Comuns pacten amb el PP".

ESTABILITAT DE LA LEGISLATURA

Sense aprofundir en si volen la presidència del Parlament o si estarien disposats a cedir-la a ERC, Comín considera que la clau de la investidura a Catalunya la té el PSOE, després d'insistir que "l'estabilitat de la legislatura espanyola depèn dels progressos que hi hagi en la negociació a Suïssa".

"Si el PSOE és intel·ligent serà el primer interessat a fer prosperar les negociacions de Ginebra i, per tant, a facilitar la investidura del president Puigdemont", ha recalcat.

Tot i que admet que això suposaria que el PSOE hauria de sacrificar les aspiracions del cap de llista del PSC, Salvador Illa, de ser president de la Generalitat, creu que aquest és "el candidat més del PSOE que ha tingut mai el PSC".

"Per tant, ell serà el primer disposat, jo crec, a sacrificar els interessos del PSOE en nom de l'estabilitat del govern Sánchez", ha sostingut Comín, que també assenyala que se li fa difícil imaginar que les bases d'ERC puguin donar suport a una investidura d'Illa.

SOBRE ERC

També ha avisat que, en cas que Illa sigui president, l'aritmètica parlamentària li permetria fer passos "en la línia de deconstruir l'autogovern", i creu que ERC en serien els responsables últims.

"Per això veig molt impossible que ERC faci aquesta investidura, sincerament. I si ho fes, quedaria com a responsable d'una legislatura que acabaria sent la de la desconstrucció de l'autogovern", ha alertat.

A parer seu, la investidura de Puigdemont és el millor escenari també per a ERC "perquè li donaria la possibilitat de ser al Govern", després d'assegurar que l'expresident català ja va deixar la porta oberta a fer aquesta coalició amb els republicans.

A més de rebutjar una gran coalició entre el PSC, ERC i Junts, ha reiterat que no desitja una repetició electoral a Catalunya, tot i que defensa que, si haguessin d'afrontar aquest escenari, el millor seria fer-ho amb una llista conjunta amb els republicans.