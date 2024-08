Comín (Junts) afirma que Puigdemont va fer el que va dir que faria: tornar "però no deixar-se detenir"

Acusa al Govern de col·laborar amb el Suprem i als Mossos de ser "còmplices" del jutge



BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat de Junts Toni Comín ha afirmat aquest divendres que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "es va limitar a fer allò que va dir que faria: tornar de l'exili per a la investidura però no deixar-se detenir".

"Algú dirà que va quedar pendent el compromís de participar en el ple. Però això ja no depenia d'ell, sinó del cos de Mossos i del seu dispositiu delirant", ha sostingut en una nota a la xarxa social 'X' recollida per Europa Press.

Comín ha argumentat que dirigir-se al Parc de la Ciutadella "no hauria estat un intent d'accedir al Parlament, sinó un lliurament conscient i deliberat, just allò que Puigdemont havia dit que no faria".

En aquest sentit, ha assegurat que el que va fer aquest dijous Puigdemont tornant i donant un discurs a l'Arc del Triomf de Barcelona va ser "certament admirable" i ha remarcat que l'expresident va fer honor a la seva paraula.

En el mateix missatge, ha qüestionat per què el Govern i la Conselleria d'Interior "es posen al servei d'uns jutges prevaricadors --i, per tant, criminals-- i col·laboren amb el cop d'Estat del Tribunal Suprem contra la voluntat democràtica del Congrés".

Així mateix, ha acusat als Mossos d'Esquadra de ser "còmplices d'un jutge que ha dictat una ordre de detenció que des de l'aprovació de la Llei d'Amnistia és més il·legal que mai".