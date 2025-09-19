Comín (Junts) acusa Podem d'exercir "xenofòbia anticatalana" en el debat de la immigració

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de la Generalitat i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha acusat aquest divendres Podem d'exercir una "xenofòbia anticatalana" en el debat sobre la immigració.
En una anotació a X recollida per Europa Press, ha assegurat que, malgrat que Podem diu combatre la xenofòbia, considera que fa el contrari: "Creure que la Generalitat gestionarà la immigració pitjor que el Govern espanyol i que els Mossos representen un perill més gran per als immigrants que no pas la Guàrdia Civil és una forma implícita de xenofòbia: xenofòbia anticatalana".
De fet, Podem ha reafirmat aquesta mateixa setmana que votarà en contra de la proposició de llei del PSOE i Junts per delegar les competències en matèria d'immigració a Catalunya en considerar que és un text "racista".
L'oposició dels morats pot ser clau per tombar aquesta iniciativa, atès que es tracta d'una llei orgànica i l'executiu espanyol no es pot permetre perdre cap dels seus aliats parlamentaris.
Arran d'aquest debat, Comín també ha acusat Aliança Catalana (AC) de reivindicar una Catalunya occidental quan "l'essència d'Occident són justament els drets humans, i si alguna cosa atempta contra els drets humans és el racisme i la islamofòbia".
Per això, l'eurodiputat electe de Junts ha conclòs que "els extrems fan el contrari d'allò que prediquen" en el debat sobre la immigració.