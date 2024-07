Comín estudia demanar cautelars al TJUE davant la seva imminent pèrdua d'immunitat per quedar vacant el seu escó al PE

BRUSSEL·LES, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Eurocambra, Toni Comín, demanarà mesures cautelaríssimes a la Justícia europea per poder ocupar l'escó obtingut en les europees de juny --i conservar així la immunitat associada-- quan es confirmi que en la sessió constitutiva del Parlament Europeu, el pròxim 16 de juliol a Estrasburg (França), no rebrà les credencials i el seu escó quedarà vacant atès que el seu nom no figurarà en la llista oficial d'eurodiputats espanyols comunicada per la Junta Electoral Central (JEC).

El mateix Comín va avisar els últims dies en unes declaracions a la premsa que demandarà davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) a la presidenta del Parlament Europeu, la 'popular' Roberta Metsola, si no se'l reconeix com a eurodiputat des de l'inici de la X legislatura i també va avançar que sol·licitarà mesures "cautelaríssimes" que, espera, es decideixin en dies.

L'exconseller que resideix a Bèlgica des del 2017, es refugia en l'opinió de l'Advocat General de la UE --com també ho fa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont-- en el seu recurs de cassació contra la decisió del Parlament Europeu de no reconèixer-los inicialment l'escó en la legislatura anterior, tot i que sí els va ser reconegut mesos després, el gener del 2020.

Aquesta opinió de l'advocat, no obstant això, no és vinculant per l'alt tribunal europeu, que dictarà sentència definitiva el 26 de setembre; per la qual cosa l'Eurocambra avisa que és poc probable que Metsola prengui cap decisió fins a conèixer un pronunciament de Luxemburg.

El recurs rebat una primera sentència europea en la qual el Tribunal General de la UE va concloure que el Parlament Europeu es va extralimitar en reconèixer com a eurodiputats Puigdemont i Comín el 2020 perquè el president de la institució només podia prendre nota de la situació jurídica dels dos polítics independentistes, els noms dels quals no figuraven en la llista d'eurodiputats electes notificada per la Junta Electoral Central.

ACATAR LA CONSTITUCIÓ

Divendres es va complir el termini de cinc dies que va donar la JEC perquè els eurodiputats electes que no van assistir dilluns al Congrés dels Diputats per acatar la Constitució complissin aquest requisit, la qual cosa sí que va fer en els dies següents una eurodiputada socialista que no hi va poder ser el primer dia, però que Comín no ha realitzat perquè defensa que viatjar a Espanya per jurar o prometre la Carta Magna no és requisit essencial per ocupar l'escó.

L'Eurocambra, per la seva banda, es limita a "prendre nota i acatar" la informació remesa per la Junta Electoral Central amb la llista oficial d'eurodiputats espanyols (60 dels 61 que li corresponen a Espanya), segons fonts parlamentàries que recalquen que la institució es limita a actuar sobre la base de la informació remesa per l'Estat membre.

El Parlament Europeu, a més, considera que Comín sí que gaudeix d'immunitat per viatjar a Madrid a complir el tràmit d'acatament de la Constitució sense ser detingut; si bé aquesta immunitat, apunten les fonts consultades per Europa Press, deixarà de ser efectiva la mitjanit del 15 de juliol.

El polític independentista serà fins llavors eurodiputat sortint i, a més, el TJUE en la seva sentència del desembre del 2019 sobre el cas del líder d'ERC, Oriol Junqueras, va dictar que la immunitat parlamentària s'obté des de la proclamació oficial dels resultats, la qual cosa li permetia viatjar per acatar la Constitució.