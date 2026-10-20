Comín espera ocupar el seu escó a l'Eurocambra al novembre

BRUSSEL·LES 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller Toni Comín ha assegurat aquest dimarts que confia a ocupar el seu escó al Parlament Europeu al novembre i així participar en la sessió plenària que se celebrarà a Brussel·les els dies 11 i 12 d'aquell mes, un cop hagi completat els requisits pendents davant la Junta Electoral Central (JEC), ja que, segons diu, l'Eurocambra li ha traslladat que tramitarà la seva incorporació amb "celeritat".
"Un cop la Junta Electoral enviï la carta en la qual indica que ja he complert aquest tràmit, el Parlament procedirà amb tota celeritat. Ja tinc la confirmació que el Parlament procedirà amb tota celeritat perquè jo pugui començar a exercir com a eurodiputat", ha explicat davant els mitjans a Brussel·les, on ha confiat que la comunicació es produeixi sense demores després de la seva compareixença aquest dijous a Madrid.
En aquest sentit, ha assenyalat que la seva aspiració és poder participar en la pròxima sessió plenària que l'Eurocambra celebrarà a la capital belga, tot i que ha admès que la seva incorporació dependrà del fet que la JEC remeti la documentació per acreditar que ha complert amb l'obligació de prometre la Constitució espanyola.
No obstant això, l'exconseller no ha aclarit si intentarà negociar una incorporació en alguna de les famílies polítiques amb presència a l'Eurocambra o si ocuparà l'escó com a "no inscrit", tal com va passar en l'anterior legislatura quan ja va guanyar un escó per Junts.
"S'ha de decidir on acabaré", ha respost preguntat per la seva futura adscripció parlamentària, abans d'insistir que hi haurà temps per parlar-ne i que la seva prioritat immediata és completar els procediments per començar a participar en les sessions i exercir el dret a vot.