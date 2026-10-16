Comín demanarà a la JEC ajornar l'acte per acatar la Constitució i ocupar l'escó al PE

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputat electe de Junts al Parlament Europeu (PE) Toni Comín demanarà a la Junta Electoral Central (JEC) ajornar l'acte de jurament o promesa d'acatament de la Constitució, fixat el 22 d'octubre, que li permetrà ocupar l'escó a l'Eurocambra, segons ha pogut saber Europa Press aquest divendres.
La JEC ha acordat fixar l'acte el 22 d'octubre atenent la comunicació presentada per l'advocat Gonzalo Boye, en representació de Comín, després que el Tribunal Constitucional avalés fa uns dies l'aplicació de la llei d'amnistia als delictes de malversació i que es desactivessin les ordres de detenció que pesaven sobre ell.
Comín havia explicat que tenia la intenció de tornar de Brussel·les el 24 d'octubre cap a les 12 del migdia, per la qual cosa ara demanarà ajornar la data fixada per la JEC.