Comín demana que se li "aixequi l'ordre de detenció" per prometre la Constitució a Madrid

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat electe de Junts Toni Comín ha demanat que se li "aixequi l'ordre de detenció" per, així, poder tornar i poder anar a Madrid a prometre la Constitució, per tal de poder accedir al seu escó al Parlament Europeu (PE).

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a 'Vilaweb' recollida per Europa Press, en la qual ha avisat que el Tribunal Constitucional (TC) trigarà diversos mesos o fins i tot un any a resoldre el recurs que han presentat perquè se'ls apliqui la llei d'amnistia, en les seves paraules, davant el qual hauria de dictar unes mesures cautelars.

"Aquest tribunal ha de dictar unes cautelars, si no prevarica i actua de manera imparcial i respecta la llei", ha apuntat el també exconseller de Salut, que ha admès que els va sorprendre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de desestimar el seu recurs contra l'Eurocambra per no reconèixer-los com a eurodiputats a ell i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 2019.

Així mateix, ha assegurat que estaven "psicològicament preparats per a tot", i ha assenyalat que no esperaven la incoherència que suposa aquesta sentència del TJUE amb la qual, segons ell, sembla que vulguin protegir el parlament, textualment.

"El TJUE, no sé per quina raó, ha entrat en una situació molt delicada, perquè pot ser que s'hagi contradit sense ser-ne conscient", ha opinat Comín, que insisteix que la sentència contra l'exeurodiputat d'ERC Oriol Junqueras assenta un precedent sobre la seva immunitat.