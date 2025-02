Comín demana una auditoria informàtica per validar les eleccions al CdRep

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha demanat al nou president del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, que encarregui una auditoria informàtica independent i consensuada amb la resta de candidatures per validar els resultats de les eleccions del CdRep.

En un comunicat, Comín ha criticat que la sindicatura del CdRep no hagi tingut en consideració les seves reclamacions sobre presumptes irregularitats durant el procés i hagi "decidit proclamar els resultats definitius".

La candidatura de Comín, Destí Independència, va al·legar davant la sindicatura "manca de neutralitat dels responsables del procés electoral", dificultats tècniques per emetre el vot, manca de garanties que no s'hagin emès vots en nom de persones que eren al cens sense el seu coneixement i l'absència d'interventors en l'obertura de l'urna digital.

També va demanar a la sindicatura que no proclamés els resultats com a definitius fins que es fes aquesta auditoria, i va sol·licitar a la resta de candidatures que mostressin conformitat amb la petició, "en coherència amb el seu compromís públic amb l'acord de garanties electorals" que havien signat.

Comín ha reclamat que aquest procés hauria de tenir un auditor independent i consensuat per les candidatures, que aclareixi quantes persones van provar d'accedir sense èxit a la plataforma de votació i que aclareixi si hi ha hagut vots emesos sense coneixement de l'elector que s'ha registrat com a emissor d'aquest vot.