Comín defensa que amb l'acord PSOE-Junts estan fent la "Transició pendent"

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller i eurodiputat de Junts Toni Comín ha defensat que amb l'acord entre el PSOE i Junts per a la investidura del president del Govern central en funcions i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, estan fent "en part, la Transició pendent".

"Estem fent la Transició sense els hereus del règim, com es va fer en les transicions europees de postguerra", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico' recollida per Europa Press.

Ha afirmat que la llei d'amnistia que forma part de l'acord del seu partit amb el PSOE "tanca tota aquesta etapa de repressió" i que, textualment, l'independentisme recupera el fil on el van deixar el 2017 amb el referèndum de l'1-O.

Comín ha reivindicat que Junts no ha hagut de renunciar a res en l'acord, fent que els socialistes facin una "revolució narrativa" gràcies a l'amnistia en la qual reconeixen que hi ha un conflicte entre l'Estat i Catalunya que no ve del 2017, en les seves paraules.

En la mateixa línia, ha sostingut que no era políticament honest pretendre que el PSOE acceptés un referèndum en tres mesos de negociació, i ha reiterat que si no hi ha avanços respecte a l'acord, el PSOE "no obtindrà el suport de Junts en cap votació, ni als Pressupostos de l'Estat ni en les altres".