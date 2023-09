Comín creu que la mobilització contra l'amnistia no aconseguirà "descarrilar" la negociació

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat de Junts i vicepresident del Consell de la República (CdRep), Toni Comín, ha considerat que les mobilitzacions de PP i Vox contra l'amnistia "no assoliran els objectius de fer descarrilar aquesta negociació".

"Si la negociació descarrila, no ha de ser per la pressió de la dreta espanyola", ha dit en una entrevista en el diari digital 'VilaWeb', recollida aquest diumenge per Europa Press.

En ser preguntat per si veu possible que aquest dimarts no s'aprovi l'oficialitat del català a la Unió Europea, ha respost que és l'Estat qui "s'ha d'arromangar per aconseguir que hi hagi aquesta decisió".

Respecte a la reestructuració dels òrgans del Consell de la República (CdRep), Comín ha assegurat que és "fruit d'una deliberació llarga i tranquil·la del govern, i és fruit d'un consens absolut".

Ha apuntat que es tracta d'"optimitzar les energies" a partir de dues cambres diferents: una orientada a imaginar la república de Catalunya i l'altra que treballi sobre l'acció als territoris en coordinació amb els consells locals.

El CdRep consultarà als seus afiliats si volen reestructurar els òrgans en una votació que es farà des de l'11 d'octubre fins al 16 d'octubre a les 9 hores, i els resultats de la qual es publicaran l'endemà.