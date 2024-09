Comín confia en el seu "pla B" després de la sentència definitiva del TJUE i veu una incoherència en la resolució

Recorda que la sentència sobre Junqueras del 2019 va donar immunitat a l'exeurodiputat

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat electe de Junts Toni Comín ha confiat en el seu "pla B" que li acceptin unes mesures cautelars que vol demanar, després de la sentència definitiva del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) per la qual ell i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perden la demanda contra l'Eurocambra pel seu antic escó.

Preveu demanar mesures cautelars després d'una qüestió prejudicial que vol sol·licitar al Tribunal Suprem (TS) davant el TJUE per la sentència de dijous, ha explicat aquest divendres en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press.

"En les cautelars que ja tenim demanades no hi confio gaire. I en canvi, en les noves cautelars que podrem demanar quan es presenti la prejudicial, en aquestes hi confio més", ha dit.

S'ha referit així als següents passos que vol fer després que el TJUE hagi desestimat el recurs presentat amb Carles Puigdemont contra el Parlament Europeu per no haver-los reconegut inicialment com a eurodiputats després de les eleccions europees del maig del 2019 i que pot afectar l'ocupació de l'escó obtingut per Comín en les europees del 9 de juny.

Ha admès que el camí de sol·licitar mesures cautelars després de presentar una prejudicial davant el TJUE "té una cosa dolenta, que és lent", si bé ha assegurat que és el camí que prioritzaran.

DUES VIES

En un comunicat aquest dijous de Puigdemont i Comín després de la decisió del TJUE, van assenyalar que s'obren dues vies: d'una banda, el "pla B" de sol·licitar cautelars, que s'afegeix a la demanda de cautelars ja presentada davant el Tribunal General per corregir la decisió de la presidenta Roberta Metsola de denegar l'escó a Comín després de les europees del mes de juny.

Sobre la demanda de cautelars ja presentada, Comín ha apuntat que després de la resolució d'aquest dijous no hi confia gaire: "Si el TJUE ahir va dir que Tajani va actuar de manera correcta, ara també diran que Metsola ha fet el que és correcte i, per tant, per què m'haurien de donar unes cautelars vinculades a una demanda que té poques probabilitats d'èxit?".

I la segona via és la possibilitat de presentar un recurs d'incompliment contra l'Estat espanyol d'acord amb l'article 258 del TFUE, una via de recurs reservada, a priori, als estats membres de la UE i a la Comissió Europea, per dirimir si el requisit de prometre presencialment la Constitució espanyola és o no conforme al dret europeu.

SENTÈNCIA "INCOHERENT"

Respecte a la pròpia sentència del TJUE, el també exconseller ha valorat que "té un element incoherent", ja que la sentència del 2019 sobre l'exeurodiputat d'ERC Oriol Junqueras sosté que té immunitat i Comín considera que això marca un precedent.

"La sentència del mateix tribunal, la sentència Junqueras del 2019, diu que tinc immunitat. Jo tinc immunitat. En canvi, la sentència d'ahir diu que jo no puc fer d'eurodiputat", ha assenyalat Comín, que troba absurda la decisió del TJUE, ja que en aquests moments un jutge europeu podria demanar un suplicatori contra ell i l'Eurocambra hauria de votar sobre una persona que no ha estat reconeguda com a eurodiputada.