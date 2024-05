Comín concorre a les europees amb el lema 'Per seguir guanyant a Europa'

Obrirà telemàticament a Barcelona, l'acte central serà a Brussel·les i el final a Banyuls de la Marenda (França)

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Junts i Lliures per Europa, Toni Comín, concorrerà a les eleccions europees amb el lema 'Per seguir guanyant a Europa' en una campanya en la qual s'implicarà l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les catalanes, Carles Puigdemont, en alguns mítings.

En una roda de premsa, el director de campanya i número tres de la candidatura, Aleix Sarri, ha explicat que la campanya arrencarà amb un míting a Barcelona, en el qual tots dos participaran telemàticament, mentre que l'acte central se celebrarà el 31 de maig a Brussel·les --l'endemà de l'aprovació de la llei d'amnistia-- i el final a Banyuls de la Marenda (França).

Segons Sarri, la campanya s'ha dissenyat en continuïtat, també estètica, amb les eleccions catalanes del 12 de maig i amb les europees del 2019 --en les quals es van presentar amb el lema 'Persistim i guanyarem'-- per continuar la feina feta per Puigdemont en "la internacionalització de la causa catalana" al món.

"Ens comprometem a continuar lluitant per la internacionalització de la causa catalana a Europa i per la defensa dels interessos nacionals de Catalunya a Europa", ha resumit Sarri.

CARTELL DE CAMPANYA

En un dels cartells de campanya s'hi veu Comín en solitari amb el lema 'Per seguir guanyant a Europa', mentre que en un altre el candidat de Lliures x Europa amb Puigdemont i altres membres de la candidatura amb el missatge 'Per defensar Catalunya a Europa'.

Amb això, ha explicat, volen visualitzar la voluntat que Catalunya "continuï guanyant victòries judicials i polítiques" a Europa i poder ser la veu dels catalans a la UE.

FULLET ELECTORAL

En el fullet electoral, recullen que el front europeu ha estat "l'escenari de les principals victòries de l'independentisme des del 2017 fins avui en l'àmbit judicial i polític", i creu que serà clau continuar-ho fent, en els pròxims anys, per avançar en el camí de la independència.

De fet, amb la voluntat de buscar aliances per a la causa catalana, la campanya de Comín es traslladarà a altres ciutats com Ginebra, Eslovènia, Itàlia, Lovaina, i altres municipis de França com Elna, Perpinyà i la Guingueta d'Ix.

També farà actes a Mallorca --el dissabte 25 de maig-- i l'endemà a la Comunitat Valenciana.