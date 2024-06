Comín assegura que un govern d'Illa suposarà una "desconstrucció nacional"

Veu "simbòlica" la proposta d'Asens de no apostar per presidències que no defensin l'oficialitat del català

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha assegurat que un govern liderat pel candidat socialista, Salvador Illa, suposarà una "desconstrucció nacional" de Catalunya i del seu autogovern.

En unes declaracions aquest dilluns a Perpinyà (França), ha acusat Illa de fer la campanya de les eleccions europees en castellà, i ha assegurat que un govern socialista no dona "cap" garantia de l'aplicació de la immersió lingüística a Catalunya.

"Veig impossible que ningú des de l'independentisme es vulgui corresponsabilitzar d'una gairebé segura desconstrucció nacional, perquè és impossible que el senyor Illa no es vegi arrossegat per la resta de forces unionistes del Parlament", i ha sostingut que si Illa fos president seria perquè hi hauria una majoria unionista al Parlament.

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Comín ha qualificat de "simbòlica" la proposta del candidat europeu dels Comuns, Jaume Asens, de votar en contra de qualsevol president del Parlament Europeu (PE) i de la Comissió Europea (CE) que no es posicioni a favor de l'oficialitat del català a les institucions europees.

"Està bé de manera simbòlica perquè no és competència de la Comissió", ha sostingut Comín, que ha recordat que el Consell de la UE és qui pot decidir sobre aquest assumpte, tot i que sí que ha reconegut que el futur president de la CE es podria manifestar públicament a favor de l'oficialitat del català.

Ha explicat que l'oficialitat del català serà una de les prioritats de Junts per al pròxim mandat europeu, en què "estirarem les orelles al Govern espanyol, l'arrossegarem fins a guanyar definitivament la batalla de l'oficialitat", i ha afegit que creu que serà una realitat abans que acabi la legislatura.

AUTODETERMINACIÓ

El candidat de Junts ha explicat que les línies vermelles de Junts per a la nova presidència de la CE seran que es deixi de parlar de l'autodeterminació de Catalunya com un "assumpte intern" d'Espanya.

"La Comissió Europea ha de fer una mediació entre l'Estat i Catalunya per facilitar que nosaltres puguem exercir l'autodeterminació", ha reclamat Comín, que ha insistit que la CE ha d'entendre l'autodeterminació com una reivindicació legítima.

També ha criticat que la candidata del PP, Dolors Montserrat, hagi utilitzat la Comissió de Peticions del PE "per a les seves batalles, les seves obsessions, les seves tristes obsessions anticatalanes" contra la immersió lingüística a Catalunya.