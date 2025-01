Comín anuncia una querella contra Valtònyc per defensar la seva "honorabilitat"

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha donat instruccions als seus advocats per presentar una querella contra el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, per defensar la seva "honorabilitat" i reputació després d'haver-lo acusat d'haver fet transferències personals del Consell de la República (CdRep) al seu compte, entre altres qüestions.

En un comunicat aquest dimarts als mitjans, Comín ha qualificat de "completament infundades i fal·laces" les acusacions que el músic li fa, amb el consegüent dany reputacional que se'n deriva, ha dit.

Segons Comín, les acusacions de Valtònyc també qüestionen la reputació del CdRep, òrgan del qual l'exconseller va ser vicepresident fins al novembre.

Més enllà que aquestes "falses acusacions tinguin com a objectiu perjudicar, amb mitjans espuris" la seva candidatura a la presidència del CdRep, s'ha reafirmat en el seu compromís de concórrer a aquestes eleccions per garantir la continuïtat de l'òrgan, ha resolt.