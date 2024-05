Comín afirma que tornarà a Espanya entre el 25 de juny i el 25 d'agost amb Puigdemont i Puig

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha assegurat que tornarà a Espanya entre el 25 de juny i el 25 d'agost "en el marc de les investidures" al Parlament, i que ho farà amb l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a revalidar el càrrec, Carles Puigdemont, i l'exconseller Lluís Puig.

"Per ser prudent, el nostre retorn no pot ser abans del 25 de juny, ni tampoc més tard del 25 d'agost. El període de retorn és aquest", ha destacat Comín en una entrevista aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press,

Comín ha assegurat que aquest dijous, amb l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia, és probablement un dels dies més feliços de la seva vida, i ha assegurat que si els jutges no retiren les mesures cautelars, que inclouen ordre de presó, contra ell "estaran prevaricant".