Comín afirma que l'amnistia retorna Espanya a la UE i López (PSC) diu que és Catalunya qui hi torna

Margallo, Cañas i Buxadé asseguren que no s'aplicarà, en un debat d'eurodiputats catalans a Brussel·les

L'eurodiputat de Junts Toni Comín ha afirmat que la llei d'amnistia servirà perquè Espanya torni a la UE, mentre que el també eurodiputat Javi López (PSC) ha dit que és Catalunya qui torna a Europa amb la norma.

Sis eurodiputats catalans de PSC, PP, Vox, ERC, Junts i Cs i una assessora dels Comuns han protagonitzat un debat de RTVE Catalunya conduït per Lluís Falgàs i recollit per Europa Press, a les portes de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny.

Comín ha dit que l'amnistia retorna a Espanya a la UE perquè "amb la repressió i la deriva autoritària havia quedat fora del que són les regles del joc" democràtiques.

Sobre l'aplicació de la llei, ha dit que els jutges espanyols hauran d'aplicar-la: "Si no ho fan hauran de sortir de la UE perquè vol dir que no respecten l'Estat de dret".

"Quan puguem tornar lliures i sense pagar cap preu polític, tornarem, com hem dit sempre", ha afegit.

Javi López ha dit que aquesta llei serveix "per retornar Catalunya a Europa" i per tornar a Espanya al que ha qualificat de plena normalització, perquè permetrà passar pàgina definitivament per obrir un debat democràtic.

Diana Riba (ERC) ha dit que el PE sol pronunciar-se quan les normes ja estan aprovades, mentre que aquesta llei encara està en tràmit, i ha assegurat que es tramitarà de manera correcta perquè pugui ser aprovada.

A més, ha argumentat que "les lleis d'amnistia són normals a Europa", on s'han aprovat més de 50 amnisties des de la II Guerra Mundial.

José Manuel García Margallo (PP) li ha replicat que sí es van aprovar, però va ser en països amb constitucions que reconeixien l'amnisties, i que, a més, "cap s'ha plantejat com una transacció mercantil" (en al·lusió a la investidura del president Pedro Sánchez) ni emparant delictes de malversació i terrorisme.

L'exministre ha afegit que la llei s'està tramitant com a proposició de llei i no com a projecte perquè aquesta via hagués implicat informes preceptius.

Margallo no creu que s'acabi aplicant: "Ho dubto enormement perquè és una qüestió europea. I no importa que estigui en tràmit", ja que la UE té el deure d'alertar quan creu que hi haurà una infracció de l'Estat de dret, i ha posat com a exemple el que va advertir respecte a Romania.

Jordi Cañas (Cs) també ha negat que la llei d'amnistia s'apliqui: "Hi haurà una prejudicial i no s'aplicarà, què va!, en absolut", però ha dit que Comín pot tornar demà mateix a Espanya perquè li passarà com a la també exconsellera Clara Ponsatí, a qui, per a ell, no li va passar res.

Cañas ha negat també que sigui una autèntica amnistia, sinó un intercanvi d'investidura del president Pedro Sánchez (PSOE) a canvi de donar immunitat a condemnats, i ha afegit que el concepte d'amnistia és noble, mentre que en aquest cas "no hi ha virtut en la pacificació, la convivència...: aquestes 'mandangas" que, segons ell, oculten realment aconseguir una investidura.

Jorge Buxadé (Vox) ha assegurat que aquesta norma "no s'aplicarà, perquè és una norma contrària a la Constitució i al Tractat de la UE".

"Amb tota seguretat, els jutges, que no estan influïts per tots els prejudicis ideològics, aplicaran la llei", ha augurat.

Júlia Miralles (Comuns) ha dit que la llei s'està tramitant amb seguretat jurídica i que "no és una preocupació per a la Comissió Europea ni per a les institucions europees".

LEGISLATURA EUROPEA

L'exconseller Comín (Junts) també ha defensat que la legislatura va començar i va acabar amb un "èxit polític", a partir de la sentència del TJUE que va permetre que l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i ell mateix poguessin ser eurodiputats.

La republicana Diana Riba ha recordat que la legislatura va començar amb els seus tres escons buits, i ha desitjat que la propera estigui marcada per la regulació de les "ciberarmes", com els programaris d'espionatge Pegasus i Candiru.

Des de Cs, Jordi Cañas li ha replicat definint com a anomalia democràtica que els tres "van participar d'un cop d'estat, que no van complir amb la legislació vigent i ara són eurodiputats", i ha apostat per una major integració europea.

López (PSC) ha fet un balanç positiu de la legislatura, amb la resposta a la pandèmia i a la guerra a Ucraïna, tot i que queda "molt per fer. L'horitzó és l'ampliació" de la UE.

PACTE VERD I PACTE DE MIGRACIONS

Miralles (Comuns) ha celebrat que la UE hagi revertit la lògica de l'austeritat en abordar les crisis, i també que s'hagi avançat en transició ecològica amb el Pacte Verd europeu, però ha lamentat que el Pacte de Migracions "és una reculada" i que la UE no està donant respostes davant la guerra a Gaza, segons ella.

El popular Margallo creu que ha estat una legislatura de llums i ombres, i que en la guerra a Gaza s'ha demostrat la "irrellevància" de la UE, i també ha lamentat que Europa va per darrere dels EUA en connectivitat.

Buxadé (Vox) creu que la legislatura ha anat de crisi en crisi, des del Brexit fins "al major atac a l'Estat de dret a la UE, que és el que està produint el Govern d'Espanya" en pactar amb l'independentisme, i a més ha criticat que hi ha hagut un desmantellament de la PAC.