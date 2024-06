Comín adverteix que un Govern del PSC faria "deconstruir" l'autogovern català

Demana votar Junts en les europees per reforçar posicions independentistes

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions al Parlament Europeu, Toni Comín, ha advertit aquest diumenge que una eventual presidència del socialista Salvador Illa a la Generalitat aprofitaria la majoria unionista al Parlament per "deconstruir" l'autogovern català.

En un acte de campanya a Elna (França), Comín ha reivindicat que un vot a Junts en les eleccions europees reforçaria les posicionis independentistes, i ha enviat un missatge pels que consideren donar suport a Illa: "Els partits responsables de cada pas de desconstrucció seran aquells que li obrin les portes a ser president".

"El que necessitem és que Junts faci un immens resultat el 9 de juny. És la millor manera perquè el vot que vau posar a l'urna el dia 12 de maig quedi confirmat", ha assegurat Comín, apel·lant al votant de Junts de les eleccions catalanes perquè torni a donar suport al partit en els comicis europeus.

Comín ha insistit a diferenciar les eleccions europees de les catalanes, tot i que ha matisat que si a Junts li va malament "els primers que sortiran a dir 'les vostres aspiracions han quedat afectades negativament' són ells", en al·lusió implícita als partits estatals.

Ha defensat que la llei d'amnistia obliga l'Estat espanyol a rectificar les accions escomeses contra el procés, i ha assegurat que els independentistes no han renunciat ni al referèndum de l'1 d'octubre del 2017 ni a una possible via unilateral per aconseguir la independència de Catalunya.

NOGUERAS DEFENSA L'"EXILI"

En el mateix acte, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assenyalat que la llei d'amnistia s'ha aprovat perquè alguns líders del procés van decidir prendre el camí de l'"exili", i ha remarcat que l'estratègia de quedar-se a Espanya i anar a presó només hauria conduït a aprovar els indults.

També ha assegurat que amb l'amnistia l'independentisme tan sols ha guanyat una batalla: "Aquesta guerra que fa segles que dura entre les dues nacions, entre la nostra nació catalana i la seva nació espanyola. El que ha passat aquesta setmana és un pas més que hem superat en aquest camí cap a la nostra llibertat".