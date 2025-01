Comín acusa la gestora del CdRep d'intentar-lo perjudicar: "No tinc res a amagar"

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha acusat aquest dilluns la junta gestora del Consell de la República (CdRep) d'intentar-lo perjudicar en relació amb les presumptes irregularitats que hauria comès durant la seva gestió com a vicepresident de l'ens, i ha subratllat: "No tinc res a amagar".

Així ha reaccionat en una conferència de premsa a Brussel·les, en la qual ha presentat la seva candidatura a presidir el CdRep, en preguntar-li pel comunicat de la junta gestora de la setmana passada que recollia que havia tingut coneixement de pressions a l'autor de l'auditoria sobre els comptes de l'entitat, Miquel Verdaguer, perquè modifiqués el contingut sobre les despeses de Comín.

"No s'ha vist mai que el que ha de vetllar per un procés electoral des de la imparcialitat, a pocs dies de la campanya electoral, faci un comunicat en contra d'un dels candidats. Jo he rebut una rectificació de l'auditor i tinc dret a explicar-ho, només faltaria", ha recalcat.