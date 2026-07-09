Comertia descarta que el nou aranzel de la UE als paquets petits tingui gaire impacte

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La majoria d'establiments adherits a Comertia han descartat que el nou aranzel de la Unió Europea (UE) als paquets de petites dimensions tingui gaire impacte i que "les grans plataformes podran continuar fent competència deslleial", ha dit l'entitat en un comunicat aquest dijous.
El nou aranzel es va activar el passat 1 de juliol i grava amb tres euros tots els paquets que arriben a Europa amb un valor inferior als 150 euros.
El president de Comertia, Ignasi Pietx, ha subratllat la necessitat que les grans plataformes estiguin subjectes a la mateixa regulació que les empreses locals: "El que demanem és tan bàsic com competir en igualtat de condicions amb empreses com Amazon, Temu o Shein".
D'altra banda, l'entitat ha explicat que les vendes dels seus socis van créixer un 6,7% interanual al juliol, "un dels millors resultats de tot l'any".
L'indicador de Comertia anticipa una recuperació de les vendes en el conjunt del sector retail, i l'organització ha detallat que els sectors que més van créixer van ser el parament de la llar (+13,2%), l'alimentació bàsica (+9,9%) i el lleure i cultura (+8,9%).