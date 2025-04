Comertia constata pèrdues i malbaratament de productes per l'apagada i exigeix compensacions

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -

L'associació catalana de l'empresa familiar de comerç al detall, Comertia, ha constatat pèrdues significatives i malbaratament de producte fresc, refrigerat o congelat per falta de conservació arran de l'apagada d'aquest dilluns i ha exigit compensacions econòmiques per a tots els establiments afectats, informa en un comunicat.

El president de Comertia, Ignasi Pietx, també ha agraït l'"actitud professional" de tota la societat davant la situació de crisi i ha explicat que no s'ha produït cap sinistre per robatori o vandalisme als establiments del sector, que han pogut obrir aquest dimarts tot i que no funcionen amb normalitat.

A més, ha constatat un impacte directe en les vendes, l'afluència de clients, l'organització dels diferents equips i incidències en els sistemes informàtics, i ha afirmat que encara analitzen la dimensió d'aquest impacte.

Ha indicat que l'objectiu de les botigues és recuperar la normalitat operativa al 100% i determinar la causa exacta de la incidència "per poder gestionar l'assumpció de costos en funció de les responsabilitats".

Per aquest motiu, Comertia ha exposat aquesta petició, igual que Cecot, de declarar el 28 d'abril com a dia inhàbil administrativament, per evitar perjudicis legals i persones afectades.