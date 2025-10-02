Comencen tres obres de millora a les carreteres de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida)

LLEIDA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha iniciat aquests dies tres obres de millora de la mobilitat i la seguretat vial a les carreteres de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) per un valor de 2,1 milions d'euros.
Els treballs abasten la C-14, a Adrall i a Organyà, i la C-13, a Llavorsí, segons ha informat aquest dijous la Generalitat en un comunicat.
En concret, a la C-14 han començat els treballs per construir una vorera i noves proteccions en un pont a Adrall i per configurar un accés al futur polígon d'Organyà, mentre que a la C-13 s'eixamplarà el pont a l'entrada de Llavorsí.