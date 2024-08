Comencen les proves carrega perquè l'alta velocitat passi per la Sagrera a la fi de 2024

S'habilitaran 3 vies comercials i la zona logística permetrà descongestionar Sants



BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

Adif ha començat aquesta setmana les proves de càrrega perquè els trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona, Girona i la frontera francesa comencin a passar per l'interior de l'estació de la Sagrera de Barcelona a finals de 2024, "complint així el calendari".

Així ho ha declarat aquest dimecres als periodistes el cap de construcció d'obra, Alberto Alcañiz, després d'una visita tècnica per ensenyar les proves de càrrega, que permeten comprovar que les vies i l'estructura aguanten el pes dels trens.

L'inici d'aquestes comprovacions, en les quals s'utilitzen locomotores de 110 tones i dos vagons de 80 tones cadascun, suposa que les obres de la primera fase de construcció d'Adif ja estan "completades al 100%".

Les proves de càrrega van començar el dilluns i duraran una setmana, després del que començaran les proves de senyalització i seguretat, l'últim pas abans de lliurar la documentació perquè l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) doni a Adif l'autorització per posar en servei les vies de la zona que està més propera al mar.

4 VIES DE LA ZONA LOGÍSTICA

Amb aquest vistiplau, Adif posarà en funcionament 3 vies --una d'elles general-- de les vuit de la zona comercial, i quatre de les deu vies de la denominada Zona de Tractament Tècnic de Trens (ZTTT), on es netegen els combois i es reposa el catering.

Aquesta zona logística permetrà descongestionar de manera "brutal" l'estació de Sants de Barcelona, l'únic espai on actualment es fan les tasques de neteja i catering de l'alta velocitat a Barcelona.

Segons Alcañiz, la ZTTT també permetrà a Renfe millorar l'operativa general: "És una millora del servei ferroviari a Catalunya i, a més, sobretot per tots els passatgers que estan en el nord de Catalunya que poden agafar aquí el tren i no han d'entrar" a Barcelona.

EN 2026, L'ESTRUCTURA ACABADA

La finalització d'aquesta primera fase és indispensable per avançar amb la segona, en la qual es construeix l'estructura de la zona de l'estació més propera a la muntanya i per on actualment passa l'alta velocitat a cel descobert, la qual cosa impedeix als tècnics fer algunes obres.

Movent l'alta velocitat de l'exterior a l'interior, els trens podran passar pel tercer pis de l'estació, i després només quedarà fer l'arquitectura interna perquè els passatgers puguin utilitzar l'estació, un projecte que s'està redactant.

70% DE L'OBRA ACABADA

La previsió és que Adif finalitzi els treballs de l'estructura durant el 2026, i actualment ja s'ha executat el 70% dels més d'1.100 milions d'euros contractats.

L'estació de La Sagrera, per la qual per la planta inferior ja passen els trens de Rodalies, també estarà connectada amb el futur taller d'alta velocitat de Sant Andreu, el primer de Catalunya que evitarà haver de traslladar els trens fins a Madrid per reparar-los.