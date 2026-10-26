Comencen les obres a la riera de Cambrils (Tarragona) per al futur tramvia del Camp de Tarragona

TARRAGONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori de la Generalitat preveu iniciar aquesta setmana la primera fase de les obres a Cambrils (Tarragona) per a la creació del tramvia del Camp de Tarragona, i que suposaran l'enderrocament de l'antic pont ferroviari a la riera de l'Alforja, informa en un comunicat aquest dilluns.
Les obres, programades en coordinació amb l'Ajuntament de Cambrils, comportaran així eliminar l'impacte visual del pont, a més de resoldre alguns punts dels vials on s'acumulava aigua durant episodis de pluges i millorar la capacitat hidràulica de la riera.
Les obres també comportaran una reorganització de la mobilitat, amb l'habilitació d'itineraris alternatius per garantir la mobilitat.
La segona fase de l'actuació, per la seva banda, s'impulsarà més endavant i comportarà la creació d'un viaducte per al tramvia, a més d'un eix cívic per a vianants i bicicletes.
La Generalitat ja ha engegat un conjunt d'obres corresponents a la primera fase entre Cambrils, Vila-seca i Salou, mentre que preveu impulsar durant aquest any els contractes restants i continua tramitant les actuacions per a la segona fase, ha detallat el departament.