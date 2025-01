Comencen les obres de la primera fase per adaptar l'estació de metro de Verdaguer de Barcelona

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha començat les obres de la primera fase de l'adaptació a persones amb mobilitat reduïda de l'intercanviador de l'estació de Verdaguer del Metro de Barcelona, informa en un comunicat aquest dimarts.

L'intercanviador està integrat per una estació de l'L4 i una altra de l'L5 i rep anualment més de 18 milions de viatges, per la qual cosa han dividit les obres en dues fases per poder agilitzar l'execució i mantenir totes dues estacions operatives.

Les obres, que compten amb una inversió de 8,6 milions d'euros i un termini d'execució de 27 mesos, consisteixen principalment en instal·lar l'ascensor que connecti el carrer amb el vestíbul de l'L5 i els ascensors que connectin el vestíbul de l'L4 amb les seves andanes.