Comencen les obres de millora de l'estació de busos de Manresa (Barcelona)

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha iniciat les obres de millora de l'estació de busos de Manresa (Barcelona), informa en un comunicat aquest dijous.
Els treballs s'emmarquen en un conjunt d'obres de millora a les estacions de Manresa, Vic i Navàs (Barcelona), que en total tenen un pressupost d'un milió d'euros.
Està previst millorar i reparar diversos elements de les estacions per garantir el manteniment adequat de les instal·lacions, i el termini d'execució és de sis mesos.