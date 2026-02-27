Comencen les eleccions agràries, amb un 99,76% de les meses constituïdes

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El director de Serveis d'Agricultura de la Generalitat, Josep Antoni Lucas, ha informat de l'inici de les eleccions agràries a Catalunya amb gairebé la totalitat de les meses electorals constituïdes, un 99,76%, poc abans de les 10 hores.
Lucas, també president de la junta electoral que supervisa aquestes eleccions, ha explicat aquest divendres als mitjans de comunicació a la seu del Departament que la taula de Santa Maria de Palautordera (Barcelona) és l'única que queda per constituir, en espera que un tercer membre --que ja estaria de camí-- hi vagi i es pugui constituir oficialment.
Celebrades cada cinc anys, aquest divendres estan cridats a les urnes 21.374 electors, que podran emetre el seu vot fins a les 19 hores a les meses electorals situades entre dependències del Departament i espais municipals.