Comencen un carril reversible a la C-35 entre Sant Celoni (Barcelona) i Riells (Girona)

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha començat les obres per habilitar un tram de 2+1 a la via C-35 entre Sant Celoni (Barcelona) i Riells i Viabrea (Girona), i tenir així un carril per cada sentit i un de central que discorri de manera alternada al llarg del seu recorregut.

Els treballs compten amb una inversió de 8,4 milions d'euros, un termini d'execució de 12 mesos i persegueixen reduir els accidents frontals, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dilluns.

Comprenen un recorregut de 4,5 quilòmetres i inclouen la construcció d'una via apartada per a vianants i ciclistes, entre altres actuacions com l'adequació de la senyalització vertical.