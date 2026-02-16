Comencen a arribar les peces de la tuneladora de l'L8 al pou d'atac de la Gran Via a Barcelona

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha començat a portar fins al pou d'atac de la Gran Via a Barcelona les peces de la tuneladora que ha de perforar l'allargament de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), informa en un comunicat aquest dilluns.
Està previst que les peces arribin durant els pròxims mesos i que a l'estiu comenci la perforació del túnel, que té uns quatre quilòmetres de longitud.
En total, la màquina tindrà una longitud de prop de 100 metres i un diàmetre d'excavació de 10,6 metres.
D'altra banda, el Departament ha explicat que continuen els treballs de construcció de l'estructura interior del pou d'atac i, durant la primavera, es completarà la nau acústica que ha de reduir el soroll de les obres.
A més, durant el més de març es muntarà la microtuneladora per construir una galeria sota el carrer Llançà per a l'extracció de terres procedents de la tuneladora al parc Joan Miró.