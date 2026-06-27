Comença el XVI Congrés del PP català en constituir-se la Mesa, presidida per Santi Rodríguez

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Llanos de Lluna: cada vot que se sumi al PP "aproparà més" Feijóo a la Moncloa
BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El XVI Congrés del PP de Catalunya ha començat aquest dissabte a les 9 amb la constitució de la Mesa, presidida per l'encara secretari general del partit, Santi Rodríguez.
En una intervenció inicial, la presidenta de la Comissió Organitzadora, Llanos de Lluna, ha destacat la gran participació dels afiliats i el "temps rècord" en què el president del partit, Alejandro Fernández, va aconseguir els avals necessaris per optar a la reelecció.
"Cada diputat, cada regidor, cada nou vot que se sumi al projecte del PP aproparà cada vegada més el nostre president Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa", ha dit.
Ha afirmat que l'objectiu del congrés és construir "l'alternativa que Catalunya necessita amb un projecte fort, unit i preparat per liderar aquest canvi".
"CONTRIBUIR DE MANERA DECISIVA"
"Volem més perquè Catalunya serà decisiva en el canvi polític que necessita Espanya. El PP té vocació de majoria. Volem més perquè hi volem contribuir de manera decisiva", ha sostingut.
Considera que el partit "ha demostrat que quan manté la coherència, la fermesa i la defensa dels seus principis, acaba recuperant la confiança dels catalans, i prova d'això" són els resultats en les últimes eleccions al Parlament, en què van passar de 3 a 15 diputats.
Així mateix, ha apuntat que el PP català vol que Catalunya "torni a ser terra de lideratge, de convivència i de progrés, enfront de la divisió, la confrontació i la falta de dinamisme econòmic", a la dificultat d'accés a l'habitatge, inseguretat o deficiència dels serveis públics que, al seu judici, ha provocat el socialisme.
Després, Santi Rodríguez ha iniciat el conclave recordant els membres del partit que han mort els últims anys, com Josep Piqué, Lluís Caldentey, Esperanza García o Joan Parés.