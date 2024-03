Comença la vista judicial per valorar la llibertat de Dani Alves

Les acusacions s'oposaran a que surti de la presó

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

La vista en la secció 21 de l'Audiència de Barcelona per valorar la petició de la defensa del futbolista Dani Alves de deixar-lo en llibertat ha començat aquest dimarts a les 9.20 hores.

El requisit habitual per accedir a permisos penitenciaris és haver complert una quarta part de la condemna (Alves ja ho ha fet comptant l'etapa de presó provisional) i que la condemna sigui ferma, i la defensa argumentarà que el jugador pot quedar en llibertat malgrat que la sentència encara no ho és, han explicat fonts jurídiques.

Les mateixes fonts han afegit que la defensa argumentarà que Alves pot quedar lliure perquè es tracta d'una pena de quatre anys i mig, molt inferior a les que demanaven les acusacions (fins a 12) quan se'l va enviar a presó provisional el gener del 2023, i afirma que el jugador no fugirà perquè té arrelament a Barcelona.

Per la seva banda, l'acusació particular que exerceix la denunciant s'oposarà a que quedi lliure perquè la sentència encara no és ferma, ja que està recorreguda davant el TSJC i creu que encara hi ha risc que Alves fugi, i també argumentarà que malgrat que la condemna és de quatre anys i mig tant ells com la Fiscalia reclamen una pena més alta.

Altres fonts jurídiques han explicat que la fiscal també s'oposarà a que Alves surti en llibertat en espera que es resolguin els recursos contra la condemna.

El tribunal pot optar per resoldre la petició aquest mateix dimarts o bé comunicar-la en els pròxims dies.

A la vista hi assisteixen la Fiscalia i les advocades de l'acusació i la defensa, mentre que Alves la segueix per videoconferència des de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).