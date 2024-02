Comença la reunió de Mascort i els pagesos mentre continuen les protestes

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, i els pagesos han començat aquest dijous cap a les 11.45 la reunió per abordar les exigències del sector a la seu del departament a Barcelona.

Hi participen 25 persones: per part de la Generalitat també hi han acudit els secretaris generals del departament, Josep Vidal; d'Alimentació, Carmel Mòdol, i d'Agenda Rural, Oriol Anson; la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes; el director general d'Empreses Agroalimentàries, Josep Gòdia, i el cap de gabinet del conseller, Jordi Aranda.

Representen els agricultors cinc integrants d'Unió de Pagesos, cinc de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), cinc de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i sis de la plataforma Revolta Pagesa.

En entrar a la reunió, els pagesos han coincidit a demanar concrecions a l'executiu català i a mantenir que continuaran amb les protestes fins que la Generalitat accedeixi a les seves exigències.

En el cas de Revolta Pagesa, inclouen la destitució de la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ajuts per la sequera sense condicionants i recuperar l'antic nom del departament --Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca--, mentre que Unió de Pagesos reclama "l'eliminació de la competència deslleial" i revisar la normativa europea.

El conseller els va convocar dimecres a última hora de la tarda per a aquest dijous a les 11, quan tenia un acte a Xerta (Tarragona), al qual no ha pogut assistir.

TALLS

Cap a les 12.00, els pagesos continuen interrompent la circulació a la província de Lleida a l'A-2 al seu pas per Soses i a Tàrrega, a l'A-22 per Almacelles, a l'AP-2 per Aitona, a l'L-303 pels Plans de Sió, a l'N-230 al Pont de Suert i a la C-14 a Ponts.

A Girona, hi ha talls a l'autopista AP-7 al seu pas per Pontós, a la C-38 al seu pas per Molló i a l'N-II a Vilamalla, informa el Servei Català de Trànsit.