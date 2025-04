Comença la reunió entre Illa i els agents socials i econòmics per respondre als aranzels

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els agents socials i econòmics per articular una resposta als aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, a la Unió Europea ha començat aquest dilluns cap a les 10 hores al Palau de la Generalitat.

En la trobada hi participen el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco; el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; el president de Pimec, Antoni Cañete, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Per part del Govern també hi assisteixen la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.

Després d'aquesta trobada, Illa també es reunirà amb el Consell de Cambres i compareixerà davant els mitjans de comunicació a les 12 hores per donar a conèixer les mesures pactades.

"REPROGRAMACIÓ"

Divendres, Illa va anunciar que impulsaria una "reprogramació" dels recursos pressupostaris del Govern per donar resposta als aranzels anunciats per Trump.

"No descarto cap tipus de mesura. Nosaltres treballarem per protegir els ciutadans de Catalunya i el teixit productiu de Catalunya i per ajudar a buscar alternatives en aquells sectors i empreses més directament afectats", va assegurar Illa.