Comença la renovació de la xarxa de serveis del Port d'Arenys de Mar (Barcelona)

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Ports de la Generalitat ha iniciat les obres per instal·lar 22 noves torres de serveis per al sector pesquer al Port d'Arenys de Mar (Barcelona), que costaran 324.000 euros i tindran un termini de construcció 4 mesos.
Les obres s'emmarquen en el Pla d'Inversions 2024-2027 de l'empresa pública, i incorporaran un sistema de control dels consums d'aigua i energia individualitzat per a cada embarcació, amb l'objectiu que els serveis siguin "més eficients, digitals i sostenibles", ha informat el Departament de Treball aquest dijous en un comunicat.
Les noves torres incorporen un sistema que permet a cada usuari disposar de la informació en temps real dels recursos utilitzats, el qual permet reduir el consum d'aigua potable, detectar més ràpidament possibles fuites o consums excessius i recollir dades per promoure línies de treball per a la transició energètica.