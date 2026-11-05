Publicat 05/11/2026 12:50

Comença la renovació de la xarxa de serveis del Port d'Arenys de Mar (Barcelona)

Imatge de les obres per renovar la xarxa de serveis al port d'Arenys de Mar (Barcelona)
GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Ports de la Generalitat ha iniciat les obres per instal·lar 22 noves torres de serveis per al sector pesquer al Port d'Arenys de Mar (Barcelona), que costaran 324.000 euros i tindran un termini de construcció 4 mesos.

Les obres s'emmarquen en el Pla d'Inversions 2024-2027 de l'empresa pública, i incorporaran un sistema de control dels consums d'aigua i energia individualitzat per a cada embarcació, amb l'objectiu que els serveis siguin "més eficients, digitals i sostenibles", ha informat el Departament de Treball aquest dijous en un comunicat.

Les noves torres incorporen un sistema que permet a cada usuari disposar de la informació en temps real dels recursos utilitzats, el qual permet reduir el consum d'aigua potable, detectar més ràpidament possibles fuites o consums excessius i recollir dades per promoure línies de treball per a la transició energètica.

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