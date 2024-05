Comença la manifestació dels funcionaris de presons a Barcelona

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Els funcionaris i els sindicats de presons Csif, Acaip i Marea Blava, han començat aquest divendres una manifestació a Barcelona per protestar per la mort de la cuinera de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona el passat mes de gener, i per demanar millores de seguretat.

Els assistents es desmarquen dels acords salarials i professionals que CCOO i la UGT han assolit amb la Conselleria de Justícia.

La manifestació ha començat a les 11.20 hores a l'antiga presó de la Model, on s'han concentrat unes 800 persones, i preveu arribar a la plaça Sant Jaume.

Custodiats per la Guàrdia Urbana i encapçalats per diverses pancartes de 'Tots Som Núria' i 'No volem diners, volem seguretat', s'han desplaçat pels carrers Rosselló i Rocafort.

La comitiva ha tallat el tràfic al seu pas, i al crit de 'Volem diners i no compensacions', han tirat petards.