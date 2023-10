Comença la manifestació contra l'amnistia a Barcelona amb els líders de PP, Vox i Cs

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestació 'No en el meu nom: ni amnistia, ni autodeterminació' ha començat aquest diumenge a les 12.05 al centre de Barcelona, amb la presència d'Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), Carlos Carrizosa (Cs) i 4 presidents autonòmics populars, entre altres dirigents de tots tres partits.

Els assistents criden consignes com 'Puigdemont, a presó', 'Sánchez fora' i 'Visca Espanya' i porten banderes d'Espanya, i en l'inici no hi ha símbols de partits polítics, tal com va demanar l'organització de la manifestació.

La mobilització convocada per Societat Civil Catalana (SCC) protesta contra una possible llei d'amnistia com a resultat de les negociacions, encara en curs, amb els partits independentistes catalans per a la investidura del líder del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

A més dels líders de PP, Vox i Cs, la protesta ha congregat diversos dels seus representants, com ara la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno; el de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, i el d'Aragó, Jorge Azcón.

La marxa ha començat a l'encreuament entre Passeig de Gràcia amb el carrer Provença i avançarà fins a la Gran Via, on hi ha l'escenari.