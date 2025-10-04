Comença la manifestació a Barcelona per la fi del comerç d'armes amb Israel

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La manifestació en el centre i Barcelona per la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel ha començat aquest dissabte poc després de les 12 hores en els Jardinets de Gràcia, a l'encreuament de l'avinguda Diagonal amb el passeig de Gràcia.
La marxa ha estat convocada per la coalició Prou Complicitat amb Israel i té el suport de més de 600 organitzacions i sindicats.
Entre la ciutadania hi han anat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president i la secretària general d'ERC, Oriol Junqueras i Elisenda Alamany; la presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, amb les coordinadores del partit, Gemma Tarafa i Candela López; i la portaveu de la CUP, Su Moreno.