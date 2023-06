Comença a l'Audiència de Barcelona la vista sobre la nova petició d'Alves per sortir de la presó

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La vista d'apel·lació per la nova petició de la defensa del futbolista Dani Alves per sortir de la presó mentre s'investiga la seva causa per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona ha començat aquest divendres pocs minuts després de les 11 hores.

Se celebra a porta tancada i el jugador no hi és present, només el seu advocat, Cristóbal Martell, l'advocada de la denunciant, Ester García, la fiscal i el tribunal que ha de resoldre la petició del jugador.

Alves està en presó provisional des del 20 de gener i, des d'aleshores, el seu advocat ha demanat diverses vegades que el jugador surti en llibertat, cosa que tant la instructora del jutjat d'instrucció 15 com l'Audiència de Barcelona han desestimat.