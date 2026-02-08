Comença el judici a l'exparella i germà d'una dona assassinada a Sant Sadurní (Barcelona) el 2021

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Fiscalia demana 25 anys per al primer i 2 anys i 5 mesos per al segon
BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El judici amb jurat popular a l'acusat d'haver assassinat a la seva parella a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) el 2021 i al germà d'aquesta, que va dir després de trobar el cadàver que ho havia confós amb el d'un animal, comença aquest dilluns en l'Audiència de Barcelona.
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia consultat per Europa Press, el que va ser parella de la víctima, condemnat per maltractar-la, la va convèncer al novembre de 2021 perquè ho acollís a la seva casa, malgrat que sobre ell pesava una condemna que li prohibia aproximar-se o comunicar-se amb ella.
Al desembre de 2021, "mogut per un marcat sentiment de superioritat i dominació cap a ella", li va comprimir el coll fins a causar-li la mort i, posteriorment, va calar foc al seu cadàver, ho va esquarterar i ho va repartir en diverses borses que va col·locar sota un llit.
Al març de 2022, el germà de la víctima va acudir als Mossos d'Esquadra a presentar una denúncia per desaparició després que la responsable del Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a víctimes de violència de gènere, del que ella era usuària, li digués que no tenien notícies de la dona des de desembre de 2021.
EL GERMÀ
El 3 de març el germà va localitzar sota el llit un cadàver en avançat estat de descomposició i "sapigent-ho o sent-li indiferent" que pogués tractar-se del cos de la seva germana, va procedir a desfer-se d'ell, col·locant-ho en borses d'escombraries que va llançar a un contenidor.
El 4 de març va acudir de nou als Mossos per ampliar la seva declaració i va dir que el dia anterior havia trobat les restes d'un animal, sense fer referència a la seva germana, per la qual cosa els agents de la Unitat d'Investigació de Vilafranca del Penedès (Barcelona), es van desplaçar fins al contenidor i van comprovar que es tractava d'un cos humà, el de la víctima.
Per aquests fets, la Fiscalia demana 25 anys de presó per a l'exparella de la dona com a presumpte autor d'un delicte de trencament de condemna, amb l'agreujant de reincidència, i un altre d'assassinat, amb l'agreujant de parentiu.
Per al germà sol·licita 2 anys i 5 mesos de presó pels delictes de profanació de cadàver i encobriment, tots dos amb les agreujants de parentiu.