Comença el judici a Dani Alves acusat d'agressió sexual a Barcelona

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El judici al futbolista Dani Alves acusat de presumptament agredir sexualment una jove en una discoteca ha començat aquest dilluns a les 10.30 hores a l'Audiència de Barcelona, protegida per un ampli dispositiu de seguretat amb motiu de la vista.

Alves, que s'enfronta a una petició de condemna de 12 anys de presó, hi ha arribat amb una furgoneta dels Mossos d'Esquadra que l'ha traslladat des de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on està en presó preventiva per aquesta causa des de fa un any i 15 dies.

Després d'uns minuts als calabossos del Palau de Justícia, els Mossos han portat Alves fins a la sala de judici seguint un recorregut diferent a l'habitual per als presos jutjats en aquest tribunal.