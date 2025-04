Comença el congrés de CC.OO. de Catalunya amb Belén López com a candidata a la secretaria general

Succeirà a Javier Pacheco, en el càrrec durant els dos últims mandats

CC.OO. de Catalunya celebrarà el seu 13 congrés des d'aquest dimecres i fins al divendres al Palau de Congressos de Barcelona amb Belén López com a candidata a la secretaria general del sindicat, en substitució de Javier Pacheco, en el càrrec durant els dos últims mandats.

Així, la de López és l'única candidatura a la secretaria general i compta amb un suport molt significatiu i representatiu de les diferents estructures del sindicat, així com amb 7.000 avals, superant el mínim de 1.000 avals.

Es tracta dels avals que López havia de recollir durant les assemblees que s'han fet de novembre a gener per poder arribar al congrés del sindicat a l'abril amb el suport necessari per continuar amb el procés.

600 DELEGATS

Així, està previst que uns 600 delegats acudeixin al congrés per debatre i votar les línies d'actuació per als propers quatre anys, així com la modificació dels estatuts i la direcció al complet, inclosa la secretaria general.

El congrés començarà amb l'arribada simbòlica del bus 47, que portarà a un grup de delegats i sindicalistes històrics des del barri de Nou Barris de Barcelona fins a la seu de la trobada.

El vehicle, utilitzat en la pel·lícula de Marcel Barrena que explica la lluita de Torre Baró i del dirigent veïnal i sindicalista de CC.OO. Manuel Vital, serà rebut per Pacheco i estarà aparcat fins al divendres en els voltants del congrés.

Així mateix, durant la primera jornada també participaran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com representants d'altres sindicats i patronals.

En la segona jornada del dijous, els delegats votaran la nova direcció i es designarà la secretaria general del sindicat, que ocuparà López si cap altre candidat es proposa i presenta el 10% dels avals dels delegats del congrés, que són els qui acaben prenent la decisió.

El divendres, la trobada acabarà amb la intervenció del secretari general del sindicat, Unai Sordo, així com amb un discurs de la nova direcció de CC.OO. de Catalunya.

PRIMERA DONA

Si aconsegueix ser secretària general, López serà la primera dona al capdavant del sindicat a Catalunya, i succeirà a Javier Pacheco, en el càrrec durant els dos últims mandats.

"Vull contribuir a construir una societat feminista on la vida, la pau i la justícia social siguin els béns a preservar de l'amenaça que representen la dreta i l'extrema dreta", va sostenir en un vídeo a les xarxes socials per donar-se a conèixer.

Nascuda a Les Masies de Voltregà (Girona) el 1976, López és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000), és professora de formació professional i es va afiliar al sindicat el 2002.

Dins del sindicat, va ser triada delegada del Departament d'Educació el 2019 i més tard va ocupar successivament els càrrecs de secretària de Socioeconomia, de la Dona, de Comunicació, d'Organització i, finalment, de secretària general de CC.OO. de les comarques de Girona.